台灣本週天氣受2波東北季風影響，天氣風險公司分析師林孝儒指出，本週降雨主要集中在北台灣，氣溫則是逐日下滑，週末的冷空氣，強度介於「東北季風至冷氣團邊緣」之間，最冷的時段落在週日至下週一（12/8至12/9），中部以北僅13至15度，局部空曠地區會更冷。
本週氣溫慢慢下滑 中南部日夜溫差達10度
林孝儒表示，今天至週末，受到北方冷高壓帶來的東北季風影響，台灣天氣呈現「南北天氣有明顯差異」的情況，背風面的中南部天氣穩定、晴時多雲，白天高溫達25至30度，早晚低溫18至20度，局部沿海空曠或近山區平地15至17度，日夜溫差較大。
北東降雨時間長 雨量恐達大雨等級
林孝儒說明，本週北部、東半部雲量多，天氣「陰沉多雲」，白天高溫約21至24度，早晚低溫15至18度，「北海岸至東北角、宜蘭」一帶最容易有地形雨發生，以本波東北季風來說，「這種間歇性的短時雨勢可能不強，但降雨時間較連續」，尤其山區要需留意累積雨量，可能達到大雨等級。
週末再一波冷空氣 氣溫下滑更明顯
中央氣象署提醒，週末東北季風再明顯增強，北台灣的降雨範圍擴大到「桃園以北、宜花」全天都有不定時的短暫雨勢；氣溫部分，中部以北、東北部變更冷，預估低溫13至15度，其它地區16至17度，空曠地區會再降1至2度。
林孝儒總結，近期天氣系統變化不大，中南部天氣穩定，但受輻射冷卻影響，晨間低溫偏涼、日夜溫差大。對於北部及東部的迎風面地區來說，降雨機率較高，外出建議隨身攜帶雨具。
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林孝儒表示，今天至週末，受到北方冷高壓帶來的東北季風影響，台灣天氣呈現「南北天氣有明顯差異」的情況，背風面的中南部天氣穩定、晴時多雲，白天高溫達25至30度，早晚低溫18至20度，局部沿海空曠或近山區平地15至17度，日夜溫差較大。
北東降雨時間長 雨量恐達大雨等級
林孝儒說明，本週北部、東半部雲量多，天氣「陰沉多雲」，白天高溫約21至24度，早晚低溫15至18度，「北海岸至東北角、宜蘭」一帶最容易有地形雨發生，以本波東北季風來說，「這種間歇性的短時雨勢可能不強，但降雨時間較連續」，尤其山區要需留意累積雨量，可能達到大雨等級。
週末再一波冷空氣 氣溫下滑更明顯
中央氣象署提醒，週末東北季風再明顯增強，北台灣的降雨範圍擴大到「桃園以北、宜花」全天都有不定時的短暫雨勢；氣溫部分，中部以北、東北部變更冷，預估低溫13至15度，其它地區16至17度，空曠地區會再降1至2度。
林孝儒總結，近期天氣系統變化不大，中南部天氣穩定，但受輻射冷卻影響，晨間低溫偏涼、日夜溫差大。對於北部及東部的迎風面地區來說，降雨機率較高，外出建議隨身攜帶雨具。