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▲台灣本週天氣會受到兩波強度為「東北季風」的冷空氣影響，氣溫漸進式下滑，雨勢集中在北東。（圖／中央氣象署）

台灣本週天氣受2波東北季風影響，天氣風險公司分析師林孝儒指出，，最冷的時段落在週日至下週一（12/8至12/9），中部以北僅13至15度，局部空曠地區會更冷。林孝儒表示，今天至週末，受到北方冷高壓帶來的東北季風影響，台灣天氣呈現「南北天氣有明顯差異」的情況，，局部沿海空曠或近山區平地15至17度，日夜溫差較大。林孝儒說明，本週北部、東半部雲量多，天氣「陰沉多雲」，白天高溫約21至24度，早晚低溫15至18度，「北海岸至東北角、宜蘭」一帶最容易有地形雨發生，以本波東北季風來說，中央氣象署提醒，週末東北季風再明顯增強，北台灣的降雨範圍擴大到「桃園以北、宜花」全天都有不定時的短暫雨勢；氣溫部分，林孝儒總結，近期天氣系統變化不大，中南部天氣穩定，但受輻射冷卻影響，晨間低溫偏涼、日夜溫差大。對於北部及東部的迎風面地區來說，降雨機率較高，外出建議隨身攜帶雨具。