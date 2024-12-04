我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，經過6小時後，在今（4）日凌晨宣布遵循國會投票結果，解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團在韓國戒嚴令消息一出，就發文稱，「南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種…」，遭指是暗示挺戒嚴，後來悄悄刪文。資深媒體人姚惠珍批，民進黨對得起施明德、林義雄等為反威權而犧牲的民主前輩嗎？姚惠珍說，請問，反威權起家的民進黨，貴黨立院黨團第一時間貼出這篇貼文的意思是？該不會是「羨慕」尹錫悅緊急宣布全國戒嚴吧？反國民黨威權起家的民進黨，當家執政後，竟然讚揚南韓開民主倒車，竟然認同南韓宣布緊急戒嚴的決策，竟然欽羨尹錫悅將南韓帶回威權時代的舉措，這叫「民進黨想要活成國民黨的樣子」。姚惠珍說，請問民進黨，立院黨團的這篇貼文，對得起施明德、林義雄等為反威權而犧牲的民主前輩嗎？護航甚至擁戴這篇貼文的，你知道你們在推崇重返威權嗎？姚惠珍批，民進黨立院黨團發文如此輕蔑，完全不考慮多少民進黨支持者的先人，就是命喪國民黨的威權統治，完全沒有理解「戒嚴」對台灣人民所帶來的恐懼。「難不成，你們眼裡只剩下自己的執政利益完全沒有人民？難道你們已經看不見那些犧牲自己生命，得已推進台灣民主化的政治受害者？千萬不要，活成你們最討厭的樣子。」