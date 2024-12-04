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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然。對此，媒體人羅旺哲直言，「民進黨若挺戒嚴，就是打臉自己。」民進黨團在韓國一宣佈戒嚴時，就在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。對此，羅旺哲在臉書發文指出，「民進黨若挺戒嚴，就是打臉自己」，當年民進黨在黨外時期，是如何希望台灣解嚴？甚至也有許多台灣民眾，把當時政府宣布解嚴，認為是民進黨的最大功勞。不然當時黨外時期的抗爭，是在抗爭個什麼春天？羅旺哲說，所以怎麼看，民進黨的立場應該必須要是反對戒嚴、譴責戒嚴，才是正途。怎麼這次南韓事件，會出現讓人覺得挺戒嚴的發言，這很莫名其妙；甚至社群中，一堆綠營支持者在喊支持戒嚴，根本認知錯亂。「台灣民主，這條路真的不容易，絕對不能走回頭路，要對自己國家民主有信心，否則如果真的像尹錫悅這樣亂搞，最後只是自掘墳墓。」