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韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，但在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴並撤回軍隊，結束這場6小時鬧劇。就在國際都屏息關注韓國態勢的當下，民進黨竟然發文附和尹錫悅，更以韓國情況反諷台灣立法院藍白，刪文後又發聲明硬拗不道歉，導致網友全炸鍋。國民黨點出該篇聲明三大矛盾，直呼「民進黨已經失控！」尹錫悅昨天的戒嚴鬧劇，引發國際關注，沒想到就在總統賴清德出訪之際，外交部也保守表示，「持續關注相關情勢發展」。立法院民進黨團Threads帳號竟然發文表態，「南韓國會被親北韓勢，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」、「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職...」等語。在緊急刪文後，又發聲明狡辯稱，「民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意」、「外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必」，不道歉的態度讓網友全炸鍋。國民黨直指，韓國戒嚴事件引起國際譁然，當遺憾看到民進黨團借題發揮發表，不但挺韓國戒嚴、抹黑台灣在野黨。當全國多數人民都看不下去這篇貼文，國民黨呼籲賴清德總統為此道歉，民主進步黨黨團發表聲明卻硬拗到底、堅持不道歉。國民黨點出民進黨這篇聲明具有無法解釋三大矛盾，首先，如果認為沒錯要繼續硬拗，為何當初要刪文？再者，如果真心認為轉型正義如此重要，為何認為韓國戒嚴是為了守護自由憲政體制？最後，如果民進黨只是轉發資訊，為何只有轉載韓國內部「少數堅持戒嚴的觀點」，卻沒有朝野政黨及190位議員多數反對的聲音？「三大矛盾證明賴清德領導的民進黨已經失控」。國民黨強調，事實上轉發資訊不是藉口，檢驗一個政黨的作為，關鍵重點不是轉發資訊，而是用什麼方式轉發資訊。全台灣的人都看到，民進黨通篇邏輯都是韓國支持戒嚴的少數觀點，卻沒有韓國各個政黨的聲音，甚至拿來抹黑台灣在野黨。國民黨感嘆，這一點確實符合賴清德長期以來的領導風格，心目中只有民進黨，沒有其他政黨，更沒有人民。國民黨寧願將寶貴時間用於做實事，務實的了解韓國局勢變化可能引發的區域問題，務實的監督國安單位是否掌握國人在韓國的各項安全，務實的關心韓國的國人的真正需求。國民黨呼籲，賴清德盡快出面道歉，出來表明態度，難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？