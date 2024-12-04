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▲韓國總統尹錫悅於3日晚間無預警宣布戒嚴，並於4日凌晨4點左右宣布解嚴。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅昨（4）日晚無預警宣布戒嚴令，指責因為反對派行為導致政府陷入癱瘓；未料，不到6小時便遭國會推翻並解嚴，史上最短命戒嚴令全球譁然。國泰航空、中華航空兩大航空公司回應目前飛機航班情況，「皆正常運作，目前沒有影響」；品保協會公關主委李奇嶽分享目前還看不出來對於旅行社有任何影響，「旅行團出發應暫不受影響」，但建議近期計畫飛南韓的旅客，關注後面局勢發展是否影響行程。韓國總統昨（4）日晚無預警宣布戒嚴令，僅指責因為反對派行為導致政府陷入癱瘓，未公布任何具體措施，並傳出國會外發生衝突場面，一度令各界緊繃。未料，隨後韓國國會投票、190票贊同敲槌通過「解除戒嚴」，戒嚴不到6小時便遭國會推翻並解嚴，史上最短命戒嚴引起全球譁然。國人熱愛出國造訪南韓，現在又正值年末是許多節慶表演、賞雪旅遊旺季，不少聽聞消息的民眾都嚇了一大跳。《NOWnews今日新聞》求證航空公司，中華航空表示「目前韓國並未有特殊狀況」；國泰航空也回應「航班正常運作，目前沒有影響」。而品保協會公關主委李奇嶽則認為，目前還看不出來對於旅行社有任何影響，「旅行團出發應該是暫不受影響」，但建議後面局勢發展值得關注。近期有計畫飛南韓的旅客，可關注新的發展，若有讓旅行團不方便成行的情況發生，交通部觀光署會有相關訊息發布。