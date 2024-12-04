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受到美中貿易戰影響，全球供應鏈重組，許多台商打算將工廠移往越南，但又擔憂經商環境與中國相差過大，專家針對越南投資的數個面向分析優缺點。去年越南人口數目突破1億人，永豐銀行資深經理楊家正表示越南仍有人口紅利，因為越南15至64 歲的青壯勞動人口近 70%，且年齡中位數不到 35 歲，相較其他國家，豐沛勞動力仍極具競爭優勢。不過越南也正在緩慢地邁向高齡化和少子化，制定長期策略時也應顧及此因素。另外，越南針對不同區域，設有四種最低薪資標準，雖然目前越南的薪水普遍落在每人約新台幣9千元至1萬2千元，擁有較便宜的人力成本，但是當地薪資平均每年調漲 6％，而且勞工意識較強，不會像中國勞工一樣比較願意接受超時加班。綜觀各項指標，越南仍是值得投資的目的地。越南有利的商業環境、政府優惠政策和充滿活力的勞動力市場推動了2024年越南外國直接投資額（FDI）的激增，今年數個月已吸引逾42.9億美元的資金，比去年同期增長38.6%。根據越南財經媒體《Vietnam Briefing》報導，除了歐美、韓日加強投資越南，中國企業正在大幅增加在越南的投資，包括擴大業務或將生產線轉移到越南。這一趨勢在高科技、電子和汽車產業尤為明顯，這些產業對製造業人才的需求年增10%。