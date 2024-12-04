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▲周杰倫的演唱會是備受期待的盛事，即將從明（5日）起在台北大巨蛋一連演出4天。（圖／摘自杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

周杰倫在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，即將從明（5日）起一路唱到週日（8日），不僅已經購票的觀眾做足準備，連搶不到票的粉絲都已找好場外聽他演出的最佳地點，從最早的大巨蛋下水道，到號稱能夠聽到他彩排的餐廳，據稱這4天都已被訂滿。周杰倫自己也發布了打網球暖身的短片，寫道：「演唱會前的熱身 放鬆一下 肺活量的訓練 會唱的更大聲給場外的朋友們」粉絲忍不住哀求：「可以唱到外縣市都聽得到嗎？」「嘉年華」演唱會在各地巡迴多時，終於要唱進台北大巨蛋，堪稱未演先轟動。由於周杰倫的強大號召、門票開賣就被掃光，還引發「黃牛之亂」，雖然這些被人搶購、炒價的票有部分被追回，得以重新販售，還是有廣大的歌迷無法擠進場內，因此大巨蛋裡能夠聽到演唱歌聲的區域變得超熱門。前兩天被稱能聽得到他彩排的餐廳，在網友轟傳下已迅速被訂滿。對於歌迷的熱情，周杰倫表示要唱大聲點給場外的朋友，其實不只這一次在台北大巨蛋，他之前在其他地區的演出，也是有粉絲就算不能入場，也要在附近欣賞。最讓人津津樂道的包括在香港表演時，場地在中環海濱活動空間，因此有歌迷包船駛進維多利亞港，索性在船上「遙望」他的演出、欣賞他現場歌聲，成為演唱會上的「奇景」，後來他在跨年時接受CNN電視專訪，也提到了這一段。在周杰倫發布了打球鍛鍊的畫面後，粉絲也提出各種不同的請求：有人希望他出網球主題新歌，然後搭配自己打球的樣子當MV；也有人期盼他在大巨蛋直接打球給大家看；甚至有歌迷看到他「要大聲點給場外的朋友」，哀求能否讓外縣市歌迷也聽得到；更有人乾脆線上點歌，希望能在4天演出中聽到自己想聽的歌曲。就連邱宇辰也留言表示：「好期待！！！」顯然進入年底演唱會的熱季，就靠周杰倫打響第一砲。◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）