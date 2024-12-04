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▲追債海報中寫下紀曉波（右）現在借到當賺到，以及批評他是人血饅頭。（圖／取自新浪娛樂微博）

46歲的台灣女星吳佩慈，在2013年與中國百億富商紀曉波交往，隔年生下一女後宣布退出演藝圈，目前兩人定居在香港。近幾年紀曉波傳出因賭場經營不善，欠下新台幣250億的債務，甚至在香港街頭出現印有兩人照片的追債海報，被痛批是「人血饅頭」、「借到當賺到」。去年，香港尖沙咀的海港城外面出現追債海報，裡面寫道「香港紀姓男富商」、「台灣吳姓九頭身女」，指出兩人現在過著「借到當賺到」，到處借錢過日子，還痛批他們是「人血饅頭」、「國際級大老千」。根據《香港01》報導指出，紀姓富商過去曾經營地產以及賭博事業，後來在澳門開設許多知名賭場，而紀姓男子與吳姓女子雖然沒有結婚，但兩人目前育有兩男兩女。此外，根據《鏡週刊》的報導，近年紀男捲入財務風波，多次被告上法庭，被指欠債港幣1億元（約新台幣4.2億元），公司則有港幣541萬元（約新台幣2,300萬元）欠租款項，雖然沒有直接指名道姓，但證據太過明顯，引起網友聯想紀曉波與吳佩慈，不過當時兩人皆未回應此傳聞。