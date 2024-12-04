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韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，儘管僅隔6小時就解嚴，但此次戒嚴令連執政黨國民力量與多名政府部會首長都無人知情，也因此引發韓國朝野、民眾不滿情緒。最大在野黨共同民主黨揚言，要尹錫悅立刻下台，否則將啟動彈劾程序。根據韓聯社報導，韓國最大在野黨共同民主黨4日在國會大樓舉行議員緊急大會後，發表決議文表示，尹錫悅突然頒布非常戒嚴令的行徑，已經明顯違反大韓民國憲法，不符合任何相關法律條件，宣布戒嚴本身不僅根本無效，還屬於嚴重的違憲及內亂行為，滿足彈劾條件。共同民主黨表示，尹錫悅踐踏憲法和民主主義，民主黨決不會對尹錫悅破壞憲政的犯罪行為坐視不理。要求要求尹錫悅應該立刻依照民意下台，若是拒絕，民主黨將順應民意，立即投入發起彈劾案的相關程序。共同民主黨表示，「將與全體國民一道，為捍衛大韓民國民主和憲政秩序而鬥爭到底。」由共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨及社會民主黨約40名國會議員組成的「彈劾尹錫悅國會議員聯盟」，4日在國會召開記者會呼籲，「立即彈劾內亂犯首腦尹錫悅！」共同民主黨表示，最快將會於4日在國會針對尹錫悅發起彈劾訴追案，5日在國會本會議上進行報告。據韓國《國會法》，在發起彈劾案以後，國會本會議必須在24小時至72小時以內進行議決。若彈劾案成立，這將是繼朴槿惠2016年遭國會彈劾後，時隔8年韓國再有總統遭彈劾下台。