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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，經過6小時後，在今（4）日凌晨宣布遵循國會投票結果，解除戒嚴令並撤回軍隊。不過有親綠粉專Mr.科學先生臉書發文，認為台灣可以比照，引發爭議。台灣基進高雄市議員張博洋提醒，韓國戒嚴的脈絡真的跟台灣不一樣，不要亂類比，更不要亂鼓勵。張博洋說，尹錫悅的老婆金建希醜聞不斷，這是惹怒韓國人民的最大關鍵，尹錫悅的支持度在今年11月跌破到17%，是全球25個主要國家領導人中最低，今年七月不只曾出現百萬人連署彈劾總統的局面，更在十月開始陸續有近20所大學，2500人以上的教授、學生發表「時局宣言」，表達要求尹錫悅下台的聲音。張博洋說，但尹錫悅的戒嚴聲明中，闡述了執政困境，也把在野黨罵了一輪，最後就突然跳到要戒嚴重建國家，沒有告訴大家為什麼戒嚴可以解決這些問題，合理推測他的行為只不過是因為在野黨的彈劾案可能就要在最近提出，這個是他的保命手法，但尹錫悅大概沒想到，190名議員直接開會宣布解除戒嚴的速度，比他把這些國會議員抓起來的速度還快。￼張博洋說，韓國確實跟台灣一樣朝小野大，但因為在野黨跟自己唱反調，就宣布戒嚴的總統，希望台灣不要有這種人。「我要提醒，民主就是我們防範獨裁者的堡壘，不管這個獨裁者是在外面，還是內部。你去鼓勵自己國家的總統宣布戒嚴，等於就是自動放棄民主，讓民主被沒收。這個才是中共要的。」張博洋說，「如果我是中共的網軍，認知作戰系統，我一定會趁這一波在台灣鼓吹戒嚴。這個是他們摧毁民主最快的手段，打著民主反民主。」