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▲王育敏頻頻針對就安基金濫用提出質詢，點名濫用項目包括外牆整修、採購咖啡豆、揚聲器，以及臉書社群經營等，支出金額高達8000萬元。（圖／記者吳翊緁攝影）

新任勞動部長洪申翰今（4）日立院初登板，報告勞發署北分署事件後續因應，以及勞動部就業安定基金調查。國民黨立委王育敏頻頻針對就安基金濫用問題，洪申翰說明，目前將會檢討機制及個案問題，預計1個月強化監督機制。王育敏頻頻針對就安基金濫用提出質詢，點名濫用項目包括外牆整修、採購咖啡豆、揚聲器，以及臉書社群經營等，支出金額高達8000萬元。洪申翰說，上週剛接任就交代同仁針對就安基金運用，發現確實有部分項目有合宜性問題，舉例像是自己看到會議室設備採購要花掉2250萬元，「對於這個會議室整修要用到2000多萬經費，坦白說我不能接受。」對於後續如何去改善，洪申翰說明這中間有個案性、機制性問題，目前也決定協尋外部專家來確認如何把關機制強化，但他也說，並不是所有媒體曝光的項目每一項都有問題，承諾1個月提出監督機制。另外，王育敏也點名，前勞動部長許銘春2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」對外說花了368.7萬元，但是該計畫根本沒有演唱會項目，相關燈光舞台音響服裝等支出費用，回來只有影帶製作204萬元、客製化口罩12萬等，這些預算是文宣媒體採購，結果變成百萬演唱會，預算可以這樣浮濫使用？對此，洪申翰說，性別法20年當然是相當標誌的事件，「但是對於有部分橋段的呈現……」隨即被王育敏打斷不是橋段呈現，而是音樂會原本未專編預算，就把文宣媒體採購按費用挪來使用開音樂會。對此，洪申翰說，該案已交由檢調調查。最後，針對勞動部對於防治霸凌案的因應，洪申翰說明，調查報告因為新增約談基層同仁，所以預計下週出爐，而修法期程是否推動專法或是修改現有法令，目前還在找專家學者研商，預計下個會期、約2月提出修法版本。