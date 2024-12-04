第三屆WBSC世界12強棒球賽落幕，隨著2024年即將結束、2025年將要到來，2026年世界棒球經典賽資格賽即將在明年2月21日至3月6日進行，屆時中華隊會派出那些選手出戰，很受矚目。對此12強賽總教練曾豪駒坦言，明年WBC的中華隊陣容可能會和這次12強賽的冠軍陣容有所不同，也分享了自己所考量的因素。
中華隊12強賽球員身體疲勞須恢復 再戰WBC可能性不大
《NOWnews》此前已經為讀者整理出這次12強賽中華隊奪冠到下一次WBC經典賽的布局，由於除了旅美的投手林昱珉、捕手林家正外，這一次主力皆為中華職棒選手，其中中信兄弟和統一獅隊的球員們一路從開季打到台灣大賽，之後又接受徵召打國際賽，直到12月才有喘息機會，身體已經相當疲憊了。
因此後續若要參加經典賽資格賽，可能根本沒有休息時間就要接續準備中職開季，對於球員的身體來說將會是一大負擔，因此WBC名單有可能會從中職他隊、或是12強未入選的球員開始挑選。
鄭宗哲、Carroll等人是否可能徵召？曾總語帶保留
目前，12強賽中華隊總教練曾豪駒已經確定續任WBC經典賽中華隊主帥職位，他打算沿用相同的教練團人選，但也在接受《鏡週刊》專訪時提到，球員名單可能會和12強賽不太一樣。曾豪駒的理由和之前外界評估的看法類似，也是提到希望給球員休息時間，擔心同一批人馬出征疲勞感無法恢復，因此很可能會改由其他優秀球員出戰。
由於WBC可以徵召至於之前已經表達過意願的鄭宗哲，以及其他旅外球員，甚至是網路上討論過多次的台美混血外野手Corbin Carroll是否可能徵召？曾豪駒並未正面回應，強調團隊和相信自己才是這次12強賽奪冠的關鍵。
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《NOWnews》此前已經為讀者整理出這次12強賽中華隊奪冠到下一次WBC經典賽的布局，由於除了旅美的投手林昱珉、捕手林家正外，這一次主力皆為中華職棒選手，其中中信兄弟和統一獅隊的球員們一路從開季打到台灣大賽，之後又接受徵召打國際賽，直到12月才有喘息機會，身體已經相當疲憊了。
因此後續若要參加經典賽資格賽，可能根本沒有休息時間就要接續準備中職開季，對於球員的身體來說將會是一大負擔，因此WBC名單有可能會從中職他隊、或是12強未入選的球員開始挑選。
鄭宗哲、Carroll等人是否可能徵召？曾總語帶保留
目前，12強賽中華隊總教練曾豪駒已經確定續任WBC經典賽中華隊主帥職位，他打算沿用相同的教練團人選，但也在接受《鏡週刊》專訪時提到，球員名單可能會和12強賽不太一樣。曾豪駒的理由和之前外界評估的看法類似，也是提到希望給球員休息時間，擔心同一批人馬出征疲勞感無法恢復，因此很可能會改由其他優秀球員出戰。
由於WBC可以徵召至於之前已經表達過意願的鄭宗哲，以及其他旅外球員，甚至是網路上討論過多次的台美混血外野手Corbin Carroll是否可能徵召？曾豪駒並未正面回應，強調團隊和相信自己才是這次12強賽奪冠的關鍵。
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