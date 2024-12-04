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Juan Soto無疑是今年MLB自由市場上最大咖球員，在今根據美媒《The Athletic》指出，「Soto的競標金額已經超過6億美元（約合195億新台幣）」，且經紀人Scott Boras在本週二時表示，「Soto已經將幾支球隊從加盟名單中刪除」，目前在爭奪戰中領跑的球隊為波士頓紅襪。根據《The Athletic》透露，「紅襪隊在與Soto的談判中，展現一股驚人的力量，經紀人Boras指出，Soto的簽約將在週日開始的年度冬季會議上，決定未來的新東家。」有關Soto與紅襪的交涉過程，根據美媒《MassLive》記者Sean Mcadam指出，「上週四Soto與紅襪陣營會面，是一場富有成效的會議，球隊主席Sam Kennedy、Tom Werner、總管Craig Breslow和總教練Alex Cora都有出席，會議大約持續將近有3小時，紅襪向Soto展現球隊未來的藍圖。」目前在自由市場上浮出檯面追求Soto的球隊，包括紅襪、多倫多藍鳥、紐約洋基、洛杉磯道奇與紐約大都會，但在今根據經紀人Boras指出「已經有球隊被淘汰」，外界都認為是洋基，因為洋基只願意提供一份總額5.5億美元的合約（約合178億新台幣）。