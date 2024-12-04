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▲章立衡（右）和母親甄珍（左）感情很好，兩人過去因爭產問題和劉家昌鬧翻。（圖／資料照）

▲章立衡似乎不敢相信劉家昌過世，震驚發文。（圖／章立衡臉書）

▲劉家昌過去曾幫費玉清、鄧麗君寫歌，是一代「流行音樂教父」。（圖／NOWnews社群中心製作）

音樂人劉家昌昨（3）日傳出癌逝消息，享壽81歲，震驚世人。隨後他的微博貼出一份署名為「劉家昌老師家屬」的聲明，證實了劉家昌的死訊；不過劉家昌的小兒子章立衡（劉子千）今日稍早卻在臉書發文，表示他看到媒體報導才得知父親的死訊，讓他覺得很疑惑；章立衡更質疑死訊：「是真是假令我有很多問號」，希望更多知情人出來說話，讓他能釐清實情。昨日香港娛樂圈傳出劉家昌的死訊，一開始有不少人都不敢相信，更一度懷疑是誤傳，但劉家昌微博昨晚貼出聲明，證實劉家昌已於12月2日在醫院過世。聲明內文指出，在劉家昌生命的最後時刻，有親近的家人陪在左右，不過小兒子章立衡疑似不知道爸爸命危的消息，今日透過臉書發文，說自己看了新聞才知道爸爸的死訊。章立衡錯愕地說：「我覺得很震驚也很疑惑，從所有報導裡的有關人士，不是所謂的『朋友』就是所謂的『家屬』，沒有一位是有名有姓的人，是真是假令我有很多問號。」章立衡表示他希望有更多的知情人可以出來告訴大家具體的情況，讓他也能盡快釐清實情；似乎是不敢相信劉家昌已經過世。事實上，劉家昌晚年早就和甄珍、章立衡母子鬧翻；2018年雙方爆發爭產風波，更因此對簿公堂，去年劉家昌甚至發文怒控甄珍和兒子章立衡逃漏稅，更轟兒子不忠不孝、不知羞恥，父子倆關係降至冰點。劉家昌今年7月也在微博PO出最後一篇貼文，內容仍在痛罵甄珍，說她買通北京公安，害自己會計室的帳本被沒收，導致他14年來的努力全化為泡影，令人不勝唏噓。※劉家昌檔案享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》