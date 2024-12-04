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南韓總統尹錫悅昨晚突發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，對此民進黨立法院黨團也立即在Threads發文，提及台灣政局藍白各種刪國防預算、違憲亂政、癱瘓大法官、惡修《財劃法》等，被外界解讀是支持台灣戒嚴，隨後立即刪文，對此黨團在今（4）日深夜2時許發出聲明，強調只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，至於外界杯弓蛇影的影射與過度渲染大可不必，「請在野黨適可而止」。對於社群平台發文惹議，黨團聲明指出，台灣歷經國民黨在台實施的三次戒嚴，民不聊生、家破人亡，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。黨團指出，民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。最後說，至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。