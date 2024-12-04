韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴，尹錫悅隨後也表示，會信守國會表決通過解除戒嚴的決議，取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令。對此，政治評論員吳靜怡3日晚間在社群平台發文稱「南韓給了威廉（賴清德）一個對付國會亂象強而有力的示範和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴」，立刻引起網友炸鍋；吳靜怡今（4）日則發了2篇文說明，「絕對支持，以民主程序，解決政治爭端」。
吳靜怡3日晚間10點07分在Threads 發文表示，「南韓給了威廉一個對付國會亂象強而有力的示範和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴。」文末則引述韓聯社報導，指出「南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，並宣布戒嚴是因為反對黨行為導致政府陷入癱瘓，戒嚴是為了重建自由民主的國家。」
貼文一出，立刻引來網友批評撻伐，「你知道你在說什麼嗎？尹錫悅就是要清算政敵才發布戒嚴令，何謂給賴總統做示範？在承平時代隨意戒嚴對於社會、經濟的打擊有多嚴重，你知道嗎？」、「黨都嚇到皮皮挫了，你這隻不要再睡了，起來刪文了」、「台灣絕對不能走回頭路！」
對此，吳靜怡連發2篇文澄清，指自己是引述韓聯社報導，還特地將內文標注起來，「因為避免有些肌肉腦看不懂，禮貌的備註一下，南韓總統尹錫悅：『戒嚴是為了重建自由民主的國家』什麼時候別人的總統變成我了？」她強調，絕對支持，以民主程序，解決政治爭端，「台灣曾經被國民黨戒嚴38年，這種悲慟歷史不應該在任何民主國家發生，但若國家失能或國會亂象持續發生，無論是在野黨發動倒閣、總統發動解散國會，按照民主程序和法治精神，一定支持。」
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貼文一出，立刻引來網友批評撻伐，「你知道你在說什麼嗎？尹錫悅就是要清算政敵才發布戒嚴令，何謂給賴總統做示範？在承平時代隨意戒嚴對於社會、經濟的打擊有多嚴重，你知道嗎？」、「黨都嚇到皮皮挫了，你這隻不要再睡了，起來刪文了」、「台灣絕對不能走回頭路！」
對此，吳靜怡連發2篇文澄清，指自己是引述韓聯社報導，還特地將內文標注起來，「因為避免有些肌肉腦看不懂，禮貌的備註一下，南韓總統尹錫悅：『戒嚴是為了重建自由民主的國家』什麼時候別人的總統變成我了？」她強調，絕對支持，以民主程序，解決政治爭端，「台灣曾經被國民黨戒嚴38年，這種悲慟歷史不應該在任何民主國家發生，但若國家失能或國會亂象持續發生，無論是在野黨發動倒閣、總統發動解散國會，按照民主程序和法治精神，一定支持。」
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