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台北市政府今（4）日表示，一年一度的台北上海城市論壇（雙城論壇），今年依例輪到台北市主辦，臺北市政府將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流，雙方經過溝通，決定將於今年12月17日舉辦「2024臺北上海城市論壇」。北市府指出，台北市與上海市自2010年開始每年輪流舉辦論壇及互訪，已連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄，今年為第15屆。繼去年蔣萬安市長率團出席在上海的雙城論壇後，今年將是蔣萬安上任後首次在台北舉辦的雙城論壇，別具意義，期能延續兩市良好互動，務實推展雙城交流，增進兩市民眾的福祉，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。台北市政府發言人殷瑋表示，本屆論壇主題訂為「智慧治理 永續未來」，三個分論壇的規劃分別是：探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通分論壇」、探討兩市水利建設及污水處理的「河川治理分論壇」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。殷瑋說，上海市政府訪問團將由上海市副市長帶隊出席論壇活動。殷瑋表示，雙方也將在本屆論壇簽署「臺北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「臺北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。