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▲肉魯表示，他今天一早人就在景點「松島纜車」，依舊一早就看到一堆遊客，包含韓國人。（圖／肉魯提供）

▲美食旅遊部落客肉魯一早就親自到wowpass兌幣機器實測想看看今日匯率有多少，機器顯示，今（4）日早上台幣兌韓元價格為1元台幣能換到42.24韓元。（圖／翻攝肉魯（鄭兆翔）臉書）

韓國總統尹錫悅昨深夜突然發布全國緊急戒嚴令，所幸又被國會決議解除，6小時後正式解除戒嚴，但是韓元兌美元已重貶逾2%，美食部落客肉魯正巧人在韓國釜山，除了提到個景點人潮不受影響之外，他一早就親自實測，今（4）日早上台幣兌韓元價格為1元台幣能換到42.24韓元，而昨日為41.8元，等於若是兌換1萬台幣，將可多4400韓元，換算台幣約102元。經過戒嚴又解嚴，韓國當地民眾生活今日依舊沒受到特別影響，美食旅遊部落客肉魯（鄭兆翔）就在臉書分享他在釜山所見，提到：「沒戒嚴解嚴後的韓國街頭！看似沒什麼改變！但我想應該大家心中都很不爽吧…衝啥小碗糕…我都隱約聽到『西吧』」，他並回覆《NOWnews》記者提問，表示去過韓國旅遊的台灣民眾都知道，在韓國民間兌換台幣，比起在台灣找銀行兌換匯率相對好很多，而因為昨晚一夜之間韓幣大貶，網路上還有人提到可能貶至1元台幣能換到44韓元，因此肉魯一早就親自到wowpass兌幣機器實測想看看今日匯率有多少，而肉魯也補充提到此機器匯率與民間兌換的差不多。經過點選搜尋之後，可看出機器顯示，他也笑說：「現在換，有一點點划算！」而記者上週也剛從韓國回來，當時匯率也在41.9，的確超出42算是較少見的狀況。雖然目前又是解除戒嚴，但是在當地旅遊的旅客還是該隨時注意人身安全。外交部也公告提醒國人，，並提醒尚在韓國旅行國人注意自身安全。而國人在韓國境內，倘遇急難需要協助，請撥打我國駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處+82-10-4537-7961，以取得必要協助。