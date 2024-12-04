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韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，儘管時隔6小時後宣布解嚴，仍引起韓國社會輿論反彈，在野黨炮轟其做法違憲，揚言要尹錫悅下台，否則將啟動彈劾程序。而韓國執政黨國民力量黨也在4日時召開緊急會議，協商過後要求尹錫悅退黨，並將提議發起戒嚴的國防部長金龍顯解任。根據韓聯社等韓媒報導，國民力量黨高層於4日召開非公開最高委員緊急會議，討論尹錫悅宣布及解除緊急戒嚴後的應對方案。多位與會者透露，要求尹錫悅退黨、內閣總辭以及解任國防部長金龍顯等議題，黨內已經達成了一定共識。國民力量黨計畫在最高委員會會議後，立即召開緊急議員大會，以確定此次事件的黨內應對方針。最高委員金鍾赫（김종혁，音譯）在會後接受媒體採訪時表示，「包括國防部長在內，對應該承擔責任的人進行問責是理所當然的。會議上也多次提到內閣總辭的建議。」他進一步稱，「許多與會者認為應該要求總統退黨，甚至連親尹錫悅派的最高委員尹耀漢也表達了同意。」親韓東勳派部分人士則認為，無法避免面對在野黨推動的尹總統彈劾議題。國民力量黨代表（黨魁）韓東勳4日上午在國會表示，「身為執政黨黨代表，對於今天這般慘澹的事態，向全民感到抱歉。對於向總統提議發起戒嚴的國防部長金龍顯，以及其他所有相關人士，將會要求他們負起責任。」韓東勳進一步稱，「身為執政黨，將會盡力減少戒嚴在經濟、外交層面上所造成的損害。」