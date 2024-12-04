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美國媒體近日整理出大聯盟年薪平均有或超過3500萬美元的球員，共有11人，其中道奇日籍巨星大谷翔平以7000萬美元高居榜首，紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge的4000萬美元年薪只排第5。這份名單從《美聯社》及各隊消息人士統整而來，包含所有收入，但不含潛在的獎勵獎金，延遲支付的金額也算在內，因此大谷翔平去年和道奇簽下10年總額7億美元合約，儘管其中97％為延遲支付，他仍以平均年薪7000萬美元高居榜首。排名第2的是本季效力於遊騎兵隊的投手「薛蛇」Max Scherzer，以及太空人3屆塞揚名投Justin Verlander，兩人以4333萬美元並列，再來是費城人王牌投手Zack Wheeler以4200萬美元排第4，Judge則以4000萬美元列第5。大谷翔平的道奇新隊友Blake Snell以平均3640萬美元排第7，近日他和道奇簽下5年1.82億美元合約，而大谷前天使隊友「神鱒」Mike Trout以3541萬美元排第9。