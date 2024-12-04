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總統賴清德展開「繁榮南島 智慧永續」任務，出訪南太友邦，行程過境美國夏威夷、關島。路透報導引述國安消息人士透露，依據情資評估，共軍於本週末展開軍演的可能性非常高。國安局長蔡明彥今（4）日受訪時表示，國安局有評估中共各種可能劇本，對共軍後續動作有初步掌握。立院外交及國防委員會今日繼續審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，蔡明彥並於會前受訪。對於共軍可能軍演，蔡明彥表示，區域整體情勢包含朝鮮半島狀況目前有新的變化，當然不樂見台海情勢升溫，希望藉此機會，兩岸可以共同維護台海和平跟穩定，對於各種可能劇本發生，國安局都有做全面的評估，也與國際友盟交換相關情資，初步對於共軍後續動作跟基本樣態，有初步掌握跟研判。蔡明彥表示，重點還是在接下來幾天共軍活動狀況，會嚴密注搜相關情形，有任何狀況也會透過保密情轉系統讓總統做第一時間掌握，近期有注意到中國對外軍事演訓有比較頻繁，上週還有中俄空中聯巡，並分為兩階段：第一階段走日本海、第二階段是出宮古海峽到西太平洋。蔡明彥說明，國安局判斷共軍此舉有兩個目的，第一、在美國政權交接過程中，中共透過對外演訓，測試美國跟盟友的底線，第二、中共軍方內部還在進行將領整肅，透過演訓轉移內部注意力，讓解放軍更專注在戰訓本務，不要因為內部整肅讓不安情緒升高。蔡明彥強調，會持續注意中共內外相關狀況與軍事動態，有相關情資也會跟國安團隊做必要處置。