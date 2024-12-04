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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，經過6小時後，在今（4）日凌晨宣布遵循國會投票結果，解除戒嚴令並撤回軍隊。不過民進黨立院黨團卻在Threads發文，提及台灣政局藍白各種刪國防預算、違憲亂政等，被外界解讀是支持台灣戒嚴，隨後立即刪文。黨團並聲明，外界勿杯弓蛇影的影射與過度渲染大可不必，「請在野黨適可而止」。這不是民進黨小編第一次發文出包。今年9月，民眾黨主席柯文哲因台北市長任內被指控圖利京華城日前遭聲押，台北地院一度裁定無保請回，民眾黨批民進黨搞鬥爭，民進黨，針對「檢方超越拘票搜索範圍」、「柯文哲遭疲勞夜間偵訊」及「聲押理由無據」3點作出釐清。結果也被網友酸爆，民進黨竟擅自幫北檢發言，「完全不演了」。民進黨解釋，是想提供法律常識見解。2022年8月，數枚共軍飛彈晚間通過台灣上空落於東岸目標區，國防部第一時間稱未經過我國領空，之後才改口承認有此事。民進黨官方臉書製作圖卡表示，大氣層不屬於任何國家的領空，且經預警雷達判斷該飛彈不會威脅領土，才會未加以攔截也未發布警報。不過貼文卻將「外太空」與「大氣層」搞混，遭抓包後自行刪文。