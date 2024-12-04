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少年強打Juan Soto爭奪戰即將進入尾聲，根據經紀人Scott Boras在週二時表示，「Soto已經將幾支球隊從加盟名單中刪除」，其中洛杉磯媒體《LAFB》指出，「國際賭盤目前看好紐約大都會、紐約洋基與波士頓紅襪最有機會拿下他，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥將有很大機率出局。」洛杉磯媒體《LAFB》透露，「洋基、紅襪、大都會目前處於爭奪戰嶺線位置，這3支球隊的賠率分別為大都會+100、洋基+150、紅襪+200，至於道奇與藍鳥皆為+900」，從賠率可見代表外界認為Soto將有很大機率選擇加盟大都會。」雖然國際賭盤最看好大都會有機會拿下Soto，但在今美媒《The Athletic》指出，「目前在爭奪戰中領跑的球隊為紅襪，紅襪隊在與Soto的談判中，展現一股驚人的力量，在最近一次會面中，球隊主席Sam Kennedy、Tom Werner、總管Craig Breslow和總教練Alex Cora都有出席，會議大約持續將近有3小時，紅襪向Soto展現球隊未來的藍圖。」至於Soto將在何時決定新東家，經紀人Boras說道：「Soto的簽約將在週日開始的年度冬季會議上，決定未來的新東家。」預計合約總額至少上看6億美元（約合195億新台幣）。