道奇高層談大谷翔平肩傷狀況！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，下賽季能否恢復「二刀流」身手，受到外界媒體及球迷關注。對於大谷翔平先前在世界大賽上盜壘，所導致的左肩膀半脫臼傷勢，道奇隊棒球營運總裁Andrew Friedman，今（4）日受訪時透露一切正往好的方向走，並表示：「他正在拼命地進行復健。」
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大谷翔平在2023年賽季後，針對右手肘進行手術，對外表示直到2025年賽季，才會再有機會登板投球，並在2024年專注打者身份。不過該復原計畫在季後賽遭遇變數，世界大賽系列戰G2中，大谷翔平盜壘時傷到左肩，雖然仍出戰後續比賽，但在11月初進行了手術，目前還在進行復健。
日本媒體《中日體育》報導指出，對於該傷勢是否會影響到大谷翔平回歸賽場，道奇高層Andrew Friedman表示：「復健狀況很順利，雖然這不讓人驚訝，但他很拚命地進行復健，狀態也越來越好，還需要一段時間才能確定詳細狀況，但目前正往好的方向走，我們很滿意。」
而大谷翔平先前在參加MVP頒獎典禮時，曾受訪表示：「情況比預想的差一點，雖然不知道要花費多少時間，但明年的投球、打擊目標會做出調整，目前還是以趕上開幕為目標。」