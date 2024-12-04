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▲大谷翔平下一個賽季他預計恢復「二刀流」的比賽模式，但有媒體建議道奇隊應該開始合理的管理大谷翔平的身體，特別是謹慎考慮是否讓他登板投球，避免過度使用他。（美聯社／達志影像）

道奇高層談大谷翔平肩傷狀況！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，下賽季能否恢復「二刀流」身手，受到外界媒體及球迷關注。大谷翔平在2023年賽季後，針對右手肘進行手術，對外表示直到2025年賽季，才會再有機會登板投球，並在2024年專注打者身份。日本媒體《中日體育》報導指出，對於該傷勢是否會影響到大谷翔平回歸賽場，道奇高層Andrew Friedman表示：「而大谷翔平先前在參加MVP頒獎典禮時，曾受訪表示：「情況比預想的差一點，雖然不知道要花費多少時間，