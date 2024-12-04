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▲南韓娛樂圈的主持人許志雄深夜發文表示，真的無法再繼續忍受下去，引起大批網友的迴響。（圖／取自許志雄 IG）

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布全國進入「緊急戒嚴」狀態，雖然尹錫悅在今（4）日ㄌ凌晨4時30分左右表示遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊。對此，南韓娛樂圈主持人許志雄與資深演員金基天也在凌晨發文表達對政府的不滿，其中金基天更氣喊：「不要助紂為虐」，更有電影圈人士擔心，隨著事情的進行，恐怕會有更多藝人出來發聲。許志雄在戒嚴令發布後在個人IG發出一張全黑圖片，配文寫下「我已經無法再忍受了」，貼文一出立即引起韓國網友熱議，紛紛留言寫下「那位（尹錫悅）沒被彈劾真的很神奇」、「看了好多次，一開始還以為是假新聞」、「2024年韓國最荒謬的事情發生了」。金基天先是在X上分享一張尹錫悅宣布戒嚴的新聞畫面，隨後發文寫下「這將被記錄在歷史之中，不要助紂為虐」。其中金基天使用「부역」一詞來表示「助紂為虐」，是指國家或公共團體為了某些公共利益，強制要求人民無償承擔勞役，他也藉此表達對戒嚴的憤怒。根據影視圈相關人士透露，南韓電影圈的藝人一向不避諱自己的政治立場，然而隨著事情的發酵，有可能會有更多藝人在社群平台上公開發聲，對戒嚴政策表達不滿與批評。