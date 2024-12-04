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韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布全國緊急戒嚴，韓元也被嚇趴一度重貶逾2%，隨著韓國國會否決戒嚴，戒嚴也被解除，韓元止貶回升，只是韓國政局仍不穩，韓元兌美元仍偏弱在1414附近盤整。不過，隨著韓國走貶，韓元兌新台幣換匯價也出現甜甜價，台灣銀行韓元現鈔賣出價今（4）日早盤一度來到0.02512元，若與近期高點9月16日0.02635元相較，換新台幣5萬元，可多換到9萬2912韓元，以韓國泡菜鍋價格約9000韓元來說，相當於可多吃10碗。在韓國宣布戒嚴後，韓元兌美元出現急貶，從3日高點1399.34一路貶到1443.4價位，重貶逾2%。不過，後來韓國國會議員以190票通過解除戒嚴請求，戒嚴宣告無效，韓國總統尹錫悅也在無預警宣布戒嚴後6小時，今日凌晨在直播中宣布解除戒嚴，韓元兌美元反彈回升，一度來到1405附近，目前又拉回至1414附近。不過，相較宣布戒嚴前，韓元仍走弱，加上新台幣兌美元今日早盤先貶後升破32.5元，韓元兌新台幣換匯價也現甜甜價，台銀韓元現鈔賣出價早盤一度來到0.02512元，即新台幣1元可換到39.80韓元。若與近期高點9月16日的0.02635元相較，當時新台幣1元只能換到37.95韓元。若以換新台幣5萬元來說，9月16日只能換到189萬7533韓元現鈔，現在可以換到199萬0445韓元，可多換到9萬2912韓元，若以韓國當地豬肉泡菜鍋約9000韓元來說，相當可多吃10碗。