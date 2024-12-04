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南韓總統尹錫悅昨晚晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，對此民進黨立法院黨團立即在Threads發文，提及台灣政局藍白各種違憲亂政，被外界解讀是支持台灣戒嚴引發熱議，隨後緊急刪文。對此黨團幹事長吳思瑤指出，他國內政在情況不明下不宜評論，避免造成社會誤解與渲染，強調台灣歷經38年戒嚴，如今解嚴至今，讓民主穩健前行，是民進黨責無旁貸的責任，因此不會也不容回到過去，民主絕不能走回頭路，「民主問題用民主來解決」。對於黨團社群平台發文惹議，被解讀是支持戒嚴後隨即下架，吳思瑤指出，他國內政在情況不明情況下，避免評論造成社會誤解、渲染、對立、不滿與攻擊，因此刪文撤下，表達民進黨團立場，不應過度評論他國內政。吳思瑤也強調，民主絕對不走回頭路，民主問題用民主來解決，台灣從1949年到1987年，歷經38年的戒嚴，人民遭受壓迫不自由，而民進黨一路反抗這樣的威權統治，在解除戒嚴後讓民主政治逐步上路、穩健前行，是民進黨責無旁貸的責任，台灣社會共同珍視民主自由價值，所以不會也不容回到過去。吳思瑤說，在此時此刻，自由民主多元包容台灣，不會也不應當有人操作戒嚴的議題，民進黨長期反對戒嚴與威權，將會持續跟公民責任站在一起，一同守護民主自由。吳思瑤也表示，台灣存在非常多內憂外患，藍白立院修法，包括《財劃法》、《選罷法》與年金改革，世代正義很可怕又回到過去，面對嚴峻挑戰，民進黨在立法院，會透過民主方式來捍衛民主價值，現在最重要的使命，就是守護民主、團結台灣。