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前彰化市民代表洪鎮雄之子、35歲彰化縣前議員洪柏葳，其任期內爆發桃色糾紛，2年前淡出政壇，財務問題也被搬上檯面，2021年時還誆騙溫姓友人投資當鋪，將其30萬投資款私自挪用至選戰資金不歸還，日前新北市警方逮捕洪柏葳涉嫌擔任詐團面交車手，以及另名收水手杜姓男子，查扣取款收據及現金，依法移送台北地檢署，檢方訊後向法院聲押獲准。「政二代」洪柏葳是前彰化市民代表洪鎮雄之子，繼承父業踏上從政之路，2014年當選彰化市代表，靠著紅派大老、彰化縣前議長白鴻森親自提攜，2018年高票當選彰化縣議員，未料洪柏葳早在從政時期就傳出財務狀況出現問題，當選議員後更是桃色風波不斷，在2019年被妻子指控外遇，與酒家女親密接吻，後續離婚和第二任妻子結婚後也再爆出外遇事件。洪柏葳財務狀況也問題百出，就任議員期間，在2021年12月8日到友人溫男位於彰化縣福興鄉中正路辦公室，佯稱要準備資金60萬元投資當鋪，稱自己目前只有30萬，希望溫男再出30萬就能實現穩定獲利報酬，由於洪柏葳議員身份，不疑有他當場交付30萬元現金，並約好每月能拿5萬報酬，豈料洪柏葳卻將這筆錢挪作選戰之用，直到還款日再三跳票，企圖侵吞溫男資金，後續溫男到彰化地檢署對其提告侵佔、詐欺，採取法律途徑保障自身權益。洪柏葳開庭時表示，自己有5個月的時間沒有收入，且在外積欠300萬債務，坦承有拿30萬用於補齊競選議員資金缺口，辯稱與溫男是借貸關係，而非投資，不過彰化地院審酌兩人對話紀錄，確定溫男是使用「回款」而非「還款」等字眼，也提到「當舖不是20號回款嗎」，足以認定是投資。法官認為，洪柏葳拿不出獲利金流、匯款紀錄等證據，無從判定是否有如實投資，法院認定有詐欺可能，依詐欺取財罪判刑4月，可易科罰金，全案可上訴。豈料洪柏葳再爆出爭議，新北市新店警方在今年11月15日接獲劉姓婦人（70歲）報案，聲稱9月起在臉書上接獲假投資廣告訊息，詐騙集團打著「低風險高報酬」的話術，先後以轉帳及面交方式，陸續交付250萬元，事後因無法出金提領，才知受騙報警。員警指導劉女，聯繫詐騙集團以面交方式約出交付金錢，隨後在新店區錦秀路土地公廟，由7名員警埋伏，逮捕詐團面交車手洪姓男子（35歲）及收水手杜姓男子（25歲），查扣取款收據及現金，依法移送北檢，檢方訊後向法院聲押獲准，後續查出該名洪姓車手就是前議員洪柏葳，昔日的政壇之星如今卻淪為詐騙車手，令各界唏噓。