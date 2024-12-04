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藝人宥勝涉嫌猥褻女助理，一審被依強制猥褻罪判處8月徒刑；案經上訴，台灣高等法院今（4）日上午9時30分二度開庭審理。宥勝提早大約15分鐘，抵達高等法院，他身穿白色上衣及藍色牛仔褲，面對大批守候的媒體，宥勝沒有說話，隨即進入高院開庭。宥勝提早現身，單獨坐在法庭外等候，大約9時25分許，宥勝和委任律師稍作討論後，即進入法庭，而今日開庭，被害人其辯護律師也有到庭，審理大約30分鐘後，被害人律師先離開法庭，不願意接受採訪，經過5分鐘左右，宥勝也隨後步出高等法院，不過宥勝這次面對媒體僅雙手合十，完全沒有回應，快步走向一旁白色轎車，上車離開。宥勝被控2016年底，結束工作後，送女助理返家，以上廁所為由進入女助理住處，但宥勝上完廁所卻未立即離開，突然以面對面姿勢，坐在女助理大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，舔耳後再摸胸猥褻。女助理不從而抵抗，宥勝才停手。台北地院一審開庭審理，宥勝先否認犯罪後認罪，表達願與被害人和解，不過被害人拒絕。法官認為宥勝未與被害人和解，依強制猥褻罪判處8月徒刑。案經上訴，今年9月24日高院首次開庭時，宥勝更兩度在鏡頭前鞠躬道歉，並表示對過去犯的錯誤，「很後悔、非常愧疚」，想向受傷的女性表達最深切的歉意，也說「會努力地、深切地去悔改、去反省」，希望爭取改過自新的機會，事後他也在臉書發文道歉。而今日宥勝出庭，面對媒體不發一語，快步離開法院。