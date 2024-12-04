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▲近期日本（紅圈處）有出現極端低溫的環境，東京以北在本週末的下雪機率高。（圖／賈新興提供）

北方冷空氣系統發展活躍，不只台灣頻頻受冷氣團、東北季風影響，緯度更高的日本、韓國氣溫也顯著偏低，上週韓國首爾等地才出現「百年大雪」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（4）日提醒，賈新興提及，近期在槽線加深的位置就會出現較極端的低溫，配合適當的水氣加乘，降雪機率隨之提高。賈新興說明，，而日本是台灣人熱衷的旅遊聖地，近期有規劃前往的民眾，記得攜帶足夠的保暖衣物。至於台灣天氣部分，明後兩天（12/5至12/6）東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，大台北東側、北海岸、基隆至東北角及花蓮有零星短暫雨。週六至下週一（12/7至12/9）東北季風增強，北台灣雨勢持續。下週六日（12/14至12/15）將有一波較強的冷空氣，強度可能達冷氣團等級。