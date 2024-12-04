北方冷空氣系統發展活躍，不只台灣頻頻受冷氣團、東北季風影響，緯度更高的日本、韓國氣溫也顯著偏低，上週韓國首爾等地才出現「百年大雪」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（4）日提醒，本週末（12/7至12/8）日本東京以北也有較高的降雪機率，有安排相關行程的民眾務必特別留意。
賈新興提及，近期在日本北海道以東的海面上出現「阻塞高壓」的天氣系統，阻塞高壓導致左右兩側的「低壓槽線」加深，槽線加深的位置就會出現較極端的低溫，配合適當的水氣加乘，降雪機率隨之提高。
賈新興說明，目前北半球不少地區都有出現極端低溫的訊號，包括日本北海道、加拿大東北部、東歐等，而日本是台灣人熱衷的旅遊聖地，近期有規劃前往的民眾，記得攜帶足夠的保暖衣物。
至於台灣天氣部分，明後兩天（12/5至12/6）東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，大台北東側、北海岸、基隆至東北角及花蓮有零星短暫雨。週六至下週一（12/7至12/9）東北季風增強，北台灣雨勢持續。下週六日（12/14至12/15）將有一波較強的冷空氣，強度可能達冷氣團等級。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈新興說明，目前北半球不少地區都有出現極端低溫的訊號，包括日本北海道、加拿大東北部、東歐等，而日本是台灣人熱衷的旅遊聖地，近期有規劃前往的民眾，記得攜帶足夠的保暖衣物。
至於台灣天氣部分，明後兩天（12/5至12/6）東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，大台北東側、北海岸、基隆至東北角及花蓮有零星短暫雨。週六至下週一（12/7至12/9）東北季風增強，北台灣雨勢持續。下週六日（12/14至12/15）將有一波較強的冷空氣，強度可能達冷氣團等級。