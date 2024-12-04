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▲江坤宇遭遇韓國的6小時「緊急戒嚴」，讓不少球迷都為他感到擔心，而他也透過個人社群平台Threads發文向球迷報平安。（圖／翻攝自江坤宇 Threads）

江坤宇赴韓國遇「戒嚴」！世界棒球12強棒球賽，中華隊奪下隊史首座3大國際賽冠軍，主力游擊手江坤宇，在攻、防兩端都有十足貢獻，賽後迎來久違的休賽季，先後安排前往峇里島、韓國等地旅遊渡假。中信兄弟游擊手，綽號「小可愛」的江坤宇，本次跟隨中華隊征戰世界12強賽，透過個人社群平台貼文可以觀察到，江坤宇奪冠後的旅遊行程滿檔，先是前去峇里島後，近日則赴韓國旅遊。藉此向關心他的粉絲們報平安，不少粉絲也溫馨提醒，還是要多注意安全。