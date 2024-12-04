江坤宇赴韓國遇「戒嚴」！世界棒球12強棒球賽，中華隊奪下隊史首座3大國際賽冠軍，主力游擊手江坤宇，在攻、防兩端都有十足貢獻，賽後迎來久違的休賽季，先後安排前往峇里島、韓國等地旅遊渡假。沒想到，恰好遭遇昨（3）日韓國的6小時「緊急戒嚴」，讓不少球迷都為他感到擔心，而他也透過個人社群平台Threads發文向球迷報平安。
赴韓遭遇戒嚴之亂 發文報平安感謝粉絲
中信兄弟游擊手，綽號「小可愛」的江坤宇，本次跟隨中華隊征戰世界12強賽，不僅防守表現出色，打擊狀態一樣火燙，並在複賽對美國一戰，敲出至關重要的3分打點清壘安打，最終和中華隊成員一同捧起冠軍獎盃。
透過個人社群平台貼文可以觀察到，江坤宇奪冠後的旅遊行程滿檔，先是前去峇里島後，近日則赴韓國旅遊。然而，韓國總統尹錫悅，昨（3）日晚間緊急宣布戒嚴，引發國際譁然，甚至連國內都未明確掌握狀況，但隨後國會以190票通過解除戒嚴，而尹錫悅也在稍早發表聲明，確認解嚴。
剛好在韓國旅遊的江坤宇，便在Threads上發出一段韓國街頭下雪的影片，並寫道：「下雪了，經歷了戒嚴又解嚴了，平安就好，謝謝關心我的各位。」藉此向關心他的粉絲們報平安，不少粉絲也溫馨提醒，還是要多注意安全。
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中信兄弟游擊手，綽號「小可愛」的江坤宇，本次跟隨中華隊征戰世界12強賽，不僅防守表現出色，打擊狀態一樣火燙，並在複賽對美國一戰，敲出至關重要的3分打點清壘安打，最終和中華隊成員一同捧起冠軍獎盃。
透過個人社群平台貼文可以觀察到，江坤宇奪冠後的旅遊行程滿檔，先是前去峇里島後，近日則赴韓國旅遊。然而，韓國總統尹錫悅，昨（3）日晚間緊急宣布戒嚴，引發國際譁然，甚至連國內都未明確掌握狀況，但隨後國會以190票通過解除戒嚴，而尹錫悅也在稍早發表聲明，確認解嚴。
剛好在韓國旅遊的江坤宇，便在Threads上發出一段韓國街頭下雪的影片，並寫道：「下雪了，經歷了戒嚴又解嚴了，平安就好，謝謝關心我的各位。」藉此向關心他的粉絲們報平安，不少粉絲也溫馨提醒，還是要多注意安全。
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