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韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警宣布戒嚴後6小時，4日凌晨於直播中宣布解除戒嚴。對此，觀光署表示，目前在韓旅行團行程未受影響，赴韓自由行與旅行團也照常進行。針對南韓政府於12月3日宣布戒嚴狀態，觀光署表示，外交部已在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展。外交部領事事務局亦已將韓國的旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，提醒國人特別關注當地局勢的變化。據觀光署目前掌握情形，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴韓自由行及旅行團行程依然照常進行。為確保旅客安全，觀光署建議，所有準備前往南韓旅客，在出發前與旅行社或航空公司確認行程，並隨時關注外交部領事事務局公告的最新旅遊警示資訊。觀光署也將持續與外交部保持聯繫，掌握最新的安全動態，確保國人旅程順利。