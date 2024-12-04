天王周杰倫（周董）台北大巨蛋演唱會明（5）起一連4天開唱啦！沒搶到票的歌迷發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，狂吸1.6萬人喊參加。而以真人版蛇姬走紅的女星林采緹也沒搶到票，準備放棄的當下，卻在演唱會前1天、也就是今（4）天凌晨，嗨喊「突然有門票了」，激動哭說幸福來得太突然。

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🟡 周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站資訊
◾時間：12月5日（四）PM 7:30
                12月6日（五）PM 7:30
                12月7日（六）PM 6:00
                12月8日（日）PM 6:00 
◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880

林采緹是周杰倫粉絲，她4日清晨在IG限時動態發文表示，前陣子因為沒有買到周杰倫的演唱會門票而鬱鬱寡歡，但就在做好心理準備跟偶像說掰掰的時候，「突然曙光出現了！」

▲林采緹在周杰倫演唱會前1天，突然收到閨蜜邀約去看周董演唱會。（圖／林采緹IG）
▲林采緹在周杰倫演唱會前1天，突然收到閨蜜邀約去看周董演唱會。（圖／林采緹IG）
閨蜜突然私訊問林采緹「禮拜五有事嗎？」她才回沒事，對方就要她當晚別排行程「帶妳看周董演唱」，她瞬間感動到附上3個淚眼符號，驚訝直呼「天啊最後一刻就有希望」，興奮分享這份突如其來的幸福。

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