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南韓總統尹錫悅發布6小時戒嚴令引爆民怨，韓最大工會號召無限期罷工，台灣作為韓國在電子產品領域的競爭對手，以及半導體、高科技產業的貿易夥伴，可能會有哪些正面或負面的影響？南韓總統尹錫悅昨（3）日深夜無預警宣布緊急戒嚴，國會於今（4）日凌晨以190票全票通過要求解除。從實施戒嚴到宣布解嚴，僅約6小時的時間，匆匆落幕卻餘波盪漾。在戒嚴期間，網路上已出現不少對台股以及台灣產業影響程度的討論，有分析認為，韓國作為台灣的主要貿易夥伴，在半導體、高科技產業有著緊密的合作關係，若韓國因政治因素導致市場不穩定，恐連帶牽連台灣企業；也有意見表示，台灣在電子產品領域是南韓的競爭對手，市場需求可望因韓國戒嚴轉向台灣。資深產業顧問陳子昂接受《NOWnews今日新聞》指出，韓國的短命戒嚴看起來是國內政黨鬥爭而非戰爭，並未對產業下政策令，故對於台韓之間的競爭影響不大。不過要特別注意的是，今年以來，韓國匯率已貶值9%，匯率貶值有利於出口競爭，若貨幣貶值情形持續，將提升韓國的出口競爭力，與之直接競爭的台灣工具機、電子業如面板、記憶體等產業，恐帶來負面影響，反而是台灣有流失訂單的風險。國際上，大廠與大廠間的合作關乎著整體產業與企業的長期競爭力，陳子昂認為，韓國匯率便宜，故要向韓國三星、LG等廠進行採購的製造商不會輕易的因為政黨鬥爭而轉單，「若説此因素會造成轉單效應，是言過其實」，就像台灣政府如今再度面臨朝小野大，立法院打架「揚名國際」，外商也沒有因此跑光；不過若是南北韓戰爭開打，抑或是韓國延長戒嚴，供應鏈斷鏈的危機加劇，競爭對手台灣才有望獲得更多訂單。尹錫悅發布6小時戒嚴令引發民怨，南韓最大工會表示，將號召進行無限期罷工，直到尹政權終結。陳子昂指出，台灣相關企業可能會因市場需求轉向台灣產品而受益，在國際轉單等正面影響下，渴望推升相關股價走揚，此外，台灣經濟基本面相對強大，部分逃離韓國的資金有望流入台股，成為部份資金避風港。