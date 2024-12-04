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本季效力於MLB亞利桑那響尾蛇小聯盟的台將林昱珉，在今年世界棒球12強賽先是帶領中華隊在預賽擊敗韓國，隨後又在冠軍戰率領中華隊捧冠，明年將有希望在3A開季，甚至登頂大聯盟。就讓《Nownews》為各位讀者分析，是什麼原因能讓林昱珉在球速不是頂尖的情況下還有望在明年登頂大聯盟。根據MLB官方的球探報告顯示，林昱珉在報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖然直球均速約落在90英哩，但林昱珉的變速球與滑球，有著頂級的垂直位移，不僅能讓打者揮空，更可以讓打者擊出滾地球，儘管直球均速遠低於2023年棒球界的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。林昱珉的實力可說是備受美媒體育主流媒體《Baseball Prospectus》肯定，在2024球季前名列大聯盟百大新秀第74名，是我國棒球史上繼陳金鋒、曹錦輝、胡金龍後，第4位被選入百大新秀的台灣球員。在今年世界棒球12強賽上，林昱珉被視為中華隊王牌，在面對韓國與日本時，合計主投11局，送出11次三振、丟出4次保送、被敲出9安失掉2分、防禦率僅有1.64。根據大聯盟數據顯示，林昱珉在本屆賽會直球均速為88至92英哩，最快球速達到94英哩。外界都認為林昱珉的招牌球種為滑球，但根據美媒《Fangraphs》數據指出，林昱珉的決勝球種為變速球，他這顆球的價值（Pitch Type Value）為92.7是同齡選手中最好的，林昱珉靠著這顆變速球能幫助他增加8.5％的三振率，此外控球也是林昱珉的一大武器，他的保送比僅有2.6，是位控球能力相當出色的選手。美媒也以韓籍投手柳賢振舉例，他在大聯盟直球均速僅有90.6英里，但靠著變速球打滾10個賽季，生涯變速球球種價值達40.4，這也是他在2019年能成為防禦率王，且拿下賽揚獎票選第2的主因，且柳賢振控球也十分精準，生涯保送率只有2.0，在2019年球季只有1.2。