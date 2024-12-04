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▲大巨蛋內一間素食餐廳可清楚聽到舞台歌聲，因此演唱會4天晚上的座位都已經被訂滿了。（圖／翻攝自Threads）

亞洲天王周杰倫明日開始將在台北大巨蛋一連4晚舉行「嘉年華世界巡迴演唱會」，舞台已經陸續裝設完成，周杰倫也抵達現場彩排，現在不少大巨蛋餐廳都聽得到周杰倫的歌聲。有用餐網友錄下影片PO上網分享，火速引發討論，更有沒搶到票的歌迷，敲碗想知道是哪一間餐廳？還有人直接在留言區哭訴：「剛才想去訂位，這4天的晚上都沒位子了」，可見周杰倫魅力有多驚人。周杰倫睽違7年再度於台北舉行演唱會，地點還是在大巨蛋，15萬張門票一開賣就被搶購一空。不少沒買到票的歌迷開玩笑說要爬進下水道聽周杰倫唱歌，但其實有比下水道更好的選擇，那就是大巨蛋內部的餐廳！，一票歌迷立刻湧入訂位，導致該間餐廳連續4天晚上位置都客滿了。網友看了也紛紛留言討論，「超清楚耶！建議這家店的老闆，演唱會那幾天請趕快調員工支援」、「真的聽得到欸…賺爛！比下水道好，只是吃飯大家都不能出聲音」、「這間店沒票的人一定會去塞爆」、「會不會這幾天一樓的餐廳全部都不開音樂」、「自己帶食物，然後坐在路邊聽」。另外，還有在大巨蛋上班的餐廳店員發文，「統一回答，我覺得大巨蛋一樓這圈的店都有機會聽得到，不確定是不是每間，但機會蠻大，至於清不清楚、大不大聲可以場勘一下」。不少沒搶到票的歌迷也表示，當天決定到現場碰碰運氣，看有沒有機會在外圍聽到周杰倫歌聲，因此明起大巨蛋周邊恐湧入大量人潮。周杰倫團隊為了鼓勵歌迷搭乘大眾運輸交通工具前往大巨蛋，還祭出特殊回饋，將提供搭乘捷運前來的民眾，20元的補貼費，只要在演唱會當天刷悠遊卡從國父紀念館站出站後，再用同張悠遊卡與大巨蛋館內設置的驗票機靠卡感應，就會將補貼費退到悠遊卡中。杰威爾音樂也公布了不同座位區的進場及疏散路線，希望這4天參與演唱會的歌迷都可以遵守秩序前往。