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▲「臺南400城市食力-400宴」將席開400桌，採線上預約報名額滿截止，每桌收費1萬2000元，共有十道佳餚，圖為布袋干貝繡球雞。（圖／取自「台南旅遊」臉書）

▲「臺南400城市食力-400宴」將席開400桌，每桌收費1萬2000元，共有十道佳餚，圖為開胃拼盤「五福府城耀荷南」。（圖／取自「台南旅遊」臉書）

▲「400宴」中推薦必吃的菜色還有粉絲宮煲炒帶子，選用大顆鮮干貝來製作，吃起來相當過癮。（圖／取自「台南旅遊」臉書）

▲台南遠東香格里拉「品香坊」推出「弘前蘋果香頌，這款甜點以法國經典的翻轉蘋果塔(原法文Tarte Tatin)為靈感，許煜新主廚考量消費者易於品嘗及少人數享用，將其製作成單片式。（圖／台南遠東香格里拉提供）

▲台南遠東香格里拉「醉月樓」中餐廳推出「弘前蘋果相思紅豆包，紅豆與蘋果內餡交融，外型也很討喜。（圖／台南遠東香格里拉提供）

台南市將於今年12月29日於大臺南會展中心辦理「臺南400宴」辦桌活動，邀請臺南4大總鋪師，聯手打造菜色，將重現多道辦桌文化經典招牌菜，並結合臺南在地特色食材，此次辦桌活動「臺南400城市食力-400宴」將席開400桌，每桌收費1萬2000元，一共能吃到10道佳餚，民眾將能見識到一次席開400桌的盛況。此次活動採線上預約報名額滿截止。今（4）日中午12點開始開放報名，民眾可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台報名。台南市長黃偉哲表示，此次「台南400宴」聚集台南知名的四大總舖師聯手打造辦桌料理，包括：阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館的施宗榮師傅、洪廚喜宴的洪俊男師傅、宏珍宴席餐廳的郭育宏師傅。並重磅邀請荷蘭美聲馬丁·賀肯斯（Martin Hurkens）於400宴中獻唱，相信是年底最令人期待的美食饗宴。觀光旅遊局林國華局長表示，「臺南400城市食力-400宴」將席開400桌，採線上預約報名額滿截止，每桌收費1萬2000元，共有十道佳餚，道道都是臺南特色美味。《400宴》預計在今（4）日中午12點開放報名，民眾可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台報名。菜單也完整曝光，包含五福府城耀荷南、布袋干貝繡球雞、南式古味紅燒羹、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、粉絲宮煲炒帶子、荷葉米糕網西丸、台式極品佛跳牆、金玉滿彩水果塔、仙草凍併冰淇淋共有10道菜。阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）的大徒弟王明煌就不諱言向《NOWnews》記者透露，「」他並提到，其中的布袋干貝繡球雞是最費工的菜色，烏骨雞要先去骨，接著在裡面加入繡球丸等多種好料，且必須先首次蒸過幫助定型且去除雜質，接著再加入高湯蒸第二次，如此才能將所有精華融合再匯聚。此外，必吃的菜色還有粉絲宮煲炒帶子，選用急速冷凍的大顆鮮干貝，先燙再炸，又再加入宮保醬拌炒，鹹甜帶點微辣的滋味，很能襯托大干貝的鮮。至於同樣位在府城的台南遠東香格里拉飯店，也有新美食主題。此次挑選「國寶級」的頂級日本青森蘋果，由飯店五星級職人點心坊與上海滬菜中餐廳，雙主廚聯手推出「日本青森蘋果雙重饗宴」，將產地直送的蘋果，昇華為精緻的青森蘋果主題甜點與中式料理，包含：酸甜交織、清新柚香的「香柚蘋果塔」，香滑卡士達與果香餡料的「胡桃蘋果塔」、滑順奶香、柔嫩甜蜜的「蘋果巴斯克乳酪」、焦糖中帶有香草奶油氣息的「香草焦糖蘋果蛋糕」，與金黃酥香、焦香圓潤的「弘前蘋果香頌」。另有鮮甜干貝搭配開胃果醋的「楠西梅汁蘋果醋綠帶子」，細膩回甘、溫火燉煮的「蘋果百合蜜棗燉雞湯」，外酥裡嫩、微甜帶脆的「松子蘆筍蘋果炒蝦鬆」，還有紅豆、蘋果與蜂蜜交織的「弘前蘋果相思紅豆包」。即日起至12月31日，各別於飯店1樓外賣店「品香坊」和38樓有台南最美觀景中餐廳吃好的「醉月樓」共同推出。