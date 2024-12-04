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日前民代告發勞動部前部長許銘春，與前北分署長謝宜容涉挪用183萬公帑，涉犯貪污罪，台北地檢署與新北地檢署協調管轄後，函請台灣高等檢察署審核移轉管轄至新北檢，今（4）日高檢署已核准移轉新北檢偵辦。勞動部前北分署長謝宜容不只涉入職場霸凌案，後又被國民黨台北市議員鍾小平告發，另涉挪用北分署183萬餘元公帑，採購禮品贈送親友，同時民進黨立委林淑芬也指出，前勞動部長許銘春，涉嫌利用「就業安定基金」開演唱會，自己在台上獨唱了30多分鐘，根本濫用公帑，鍾小平因此到台北地檢署告發謝宜容涉犯過失致死，和許銘春涉皆犯貪污治罪條例，勞動部長何佩珊、勞部次長許傳盛、黃玲娜和參事吳雅惠等4人也觸犯瀆職等罪。對此，新北地檢署已對謝宜容限制出境、出海等強制處分，謝宜容也被轉為偵字案被告，北檢也已把謝宜容被告發過失致死的部分，移轉由新北檢偵辦；另外，謝宜容被告發涉犯貪污罪的部分，函請台灣高等檢察署，審核移轉管轄至新北檢，高檢署今日已核准移轉新北檢偵辦，至於許銘春被告發涉貪污罪的部分，仍由北檢偵辦。