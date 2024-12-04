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根據多家美國媒體報導，洛杉磯湖人前鋒Jarred Vanderbilt因復健時左膝積水狀況，將再度推遲復出日程，目標是明年1月，而他與湖人自去年2月續約簽下4年4800萬大約後，目前僅打了29場比賽。Vanderbilt在2022-23賽季從爵士被交易至湖人後，在攻守兩端貢獻良多，被湖人一哥LeBron James大讚為多功能瑞士刀，建構了湖人的中生代核心戰力，成為湖人重返季後賽的關鍵，讓湖人心甘情願捧著4800萬大約續約。只是沒想到Vanderbilt傷勢頻傳，今年2月初因右腳扭傷錯過剩餘賽季20場比賽，5月接受右腳手術和左腳骨刺去除手術，新賽季開打後，湖人11月底更新傷情，坦言復原狀況將緩慢，需要更長時間，但沒有遭遇任何挫折，預計幾週後再度更新。今天多家美媒報導，Vanderbilt因左膝積水，導致他的回歸至少要推遲到1月份。他自今年2月1日以來還未出賽過，等於續約後湖人104場比賽中，他只打了其中的29場，場均出賽20分鐘，可貢獻5.2分4.8籃板1.2助攻。