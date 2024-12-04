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▲一粒戴上黑框眼鏡，整個人散發知性、文青的魅力。（圖／一粒IG）

▲一粒將瀏海撥到一旁，多了一分成熟感。（圖／一粒IG）

▲一粒觀賞冬盟賽事，小露雪白美肩，彷彿從漫畫裡走出來的人物，圈粉一票台日球迷。（圖／一粒IG）

▲日本球迷被一粒的美貌震懾，以「好誇張的美顏」來形容。（圖／一粒IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神一粒（趙宜莉）擁有擁有仙氣外貌和冷豔氣質，今年3月因大跳「葉保弟應援舞」而爆紅，日前才因１張露肩回眸美照引發日本粉絲熱議。近日一粒在Threads上曬出罕見戴著黑框眼鏡的自拍照，知性模樣驚豔不少粉絲，紛紛留言直呼：「還真的差點認不出來！」一粒近日在Threads上曬出多張自拍照寫下：「亂拍亂發。」畫面中她畫著精緻的妝容，身穿深藍色棒球外套。其中1張照片一粒罕見戴上黑框眼鏡，不只視覺年齡看起來小了許多，整個人還散發著知性魅力。下1張照片一粒將眼鏡拿下，撥開瀏海，露出光滑飽滿的額頭，與平時甜美形象不同，反而增添了一股成熟的感覺。貼文曝光後，粉絲紛紛大讚一粒能完美駕馭各種風格，「帶眼鏡的一粒變得很文青」、「戴眼鏡還真的差點認不出來」、「千年一遇的美粒」、「越來越仙了」、「亂拍也超有氣質」。而一粒近期現身洲際球場觀看「亞洲冬季棒球聯盟」賽事，被台日球迷拍下1張裸露香肩的「奇蹟美照」，當天她頂著一頭深黑色長捲髮，難得穿上淡紫色露肩毛衣搭配牛仔褲，露出雪白左肩及毫無贅肉的蜂腰，還被日本球迷以「好誇張的美顏」、「今年最大遺憾，之後一定要看到本人」形容。