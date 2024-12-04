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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，包含桌球球王馬龍等人都在內。不過復旦大學學生宋思瑤日前脫口「中國台北隊」，引發輿論譁然，昨天到訪台大就遭學生抗議。今（4）日前往新竹清華大學時，又遇到學生抗議，學生不只在陸生團下車地點發放中華民國國旗，沿路上還有學生手舉「交流要平等，民主是前提」字條抗議。陸生團學生復旦大學大四生宋思瑤日前受訪時，被媒體問及台灣在12強拿下世界冠軍的感想？竟脫口稱祝賀「中國台北隊」獲得世界冠軍，還稱要一起為祖國在棒球領域一起努力，說法引起在場媒體錯愕，更引發輿論譁然。昨天到訪台大時，就遭到學生抗議。陸生團上午參訪清大，不少清大學生在下車地點守候，揮舞中華民國國旗，並手持「交流要平等、民主是前提」、「有主權才有平等、有民主才有交流」、「梅有自由、梅有交流」字條，更有學生帶來大面「台灣獨立」旗幟。就在陸生團下車後，清大學生喊著「歡迎你們來」，並發放中華民國國旗，陸生團成員則面露驚訝趕緊閃人。另一頭還是有馬龍球迷舉著中國大陸國旗歡迎，場面相當混亂。