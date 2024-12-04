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台北股市今（4）日持續走高，開盤上漲98.62點、來到23126.08點，盤中最高一度來到23199.97點。高價股也領頭走高，繼昨（3）日BBU與折疊機題材發酵之下，AES-KY、富世達站上千金行列，成為第16、17千金。而今日多頭火種持續燒，鈊象一度站上1005元，台股閃現18千金。南韓旋風戒嚴解嚴，震驚全球市場，美國股市昨日漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，台積電ADR上漲2.31%。南韓旋風式宣布「戒嚴」又「解嚴」，聯準會官員發表談話，聯準會理事庫格勒認為，通膨有進展，就業市場穩健。舊金山聯準銀行總裁戴莉表示，聯準會需對降息時機抱持開放態度。美國股市昨日漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，那斯達克指數上漲76.96點或0.4%，收19480.91點，標普500指數上漲2.73點或0.05%，收6049.88點，道瓊指數下跌76.47點或0.17%，收44705.53點，費半指數下跌19.46點或0.38%，收5035.86點。台北股市今日開盤上漲98.62點、來到23126.08點，盤中最高一度來到23199.97點。多頭火種燒向千金股，股王信驊一度漲至4195元、上漲145元或3.5%，股后力旺更是上漲超過半根停板。此外，千金股也有新成員加入，昨日資金持續簇擁BBU與折疊機題材，AES-KY、富世達站上千金行列，今日持續走高，AES-KY盤中最高一度來到1095元，富世達最高一度來到1075元。此外，遊戲股王鈊象今日也一度攻上千元關卡，盤中最高來到1005元，隨後跌落千元關卡，持續挑戰收盤前站穩千元，台股也因此閃現18千金。