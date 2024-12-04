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知名電競直播主Toyz（劉偉健），今年1月到網紅超哥（黃伯超）的餐廳用餐，超哥不滿Toyz批評醋飯不好吃，一氣之下在店門前用「超派鐵拳」痛毆Toyz，當時一名林姓員工也加入戰局，出腳攻擊Toyz，超哥還恐嚇Toyz，「要殺死你，在台灣就別想活著」等語，今檢方偵查終結，將超哥及其林姓員工依傷害、恐嚇罪起訴。起訴書指出，今年1月20日，Toyz到超哥在北市延吉街經營的日式料理店「超甲組海鮮丼飯」用餐，還開直播，未料Toyz對著鏡頭直言，醋飯非常難吃，超哥認為是惡意批評，在店外出拳用「超派鐵拳」痛毆Toyz，還出言恐嚇「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣就別想活著」，讓Toyz心生畏懼，致生危害於安全。當時一名林姓員工，還補上1腳攻擊Toyz，造成Toyz頭部、右耳、前胸、背部多處瘀傷、擦挫傷，送醫縫了10多針，怒提告超哥殺人未遂。而超哥被檢方諭令交保5萬元後，坦承一時失慮，才會用「超派鐵拳」揍Toyz一頓。檢察官根據監視器畫面截圖，雙方肢體衝突持續約4分鐘，且黃伯超、林姓員工分別徒手、腳踹Toyz，沒有持棍棒刀械武器攻擊，傷勢也未危及性命，因此2人無殺人故意，故殺人未遂罪不成立，最後檢方依傷害、恐嚇罪嫌起訴超哥，從重依傷害罪起訴；林姓員工也涉犯傷害罪被起訴。另Toyz也因在網路販賣第二級毒品大麻煙彈被查獲，遭判處有期徒刑4年2月定讞，今年5月已入監服刑。