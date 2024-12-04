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▲君品酒店推出每人只要最低千元，就能享有牛排吃到飽活動。（圖／君品酒店提供）

▲煙波集團推出的一泊二饗晚間「豪饗套餐」也宣告換季，專案價4,080元起，並推出風味藍蟹加購價兩隻只要129元。（圖／煙波集團提供）

▲煙波集團推出的一泊二饗晚間「豪饗套餐」也宣告換季，嚴選阿拉斯加深海紅鮋魚與澳洲和牛入饌，專案價4,080元起，圖為台南煙波飯店菜色。（圖／煙波集團提供）

君品酒店「茶苑」的牛排吃到飽正式回歸了！即日起，每月11日推出「肉食狂歡節」活動，提供牛排吃到飽，滿足饕客們。這場「肉食狂歡節」以10盎司頂級牛排為靈魂，單人僅需1111元+10%，雙人優惠更只需1999元+10%，享多種附餐無限供應。煙波集團推出的一泊二饗晚間「豪饗套餐」也宣告換季，嚴選阿拉斯加深海紅鮋魚與澳洲和牛入饌，更結合在地名店食材，專案價4,080元起，並推出風味藍蟹加購價兩隻只要129元。君品酒店提到，「肉食狂歡節」於每月11日推出，活動寓意著「雙人同樂」，兩人更有超值優惠。單人僅需1111元+10%，即可在用餐時段內享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點及咖啡或茶，所有餐點均可無限續點。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠，相當於每人僅需1000元+10%，便能盡情享有奢華牛排饗宴。此次君品酒店經典重現，再次推出饕客最愛牛排吃到飽饗宴，活動共分二個餐期，午餐為中午12點至下午2點半，最後點餐時間為下午2點；晚餐則為晚上6點至9點間，最後點餐時間為晚上8點半。在時段內點用牛排吃到飽方案，套餐內的內容將可無限續點，並鼓勵來賓提早訂位保留時段。另外，煙波集團推出的一泊二饗晚間「豪饗套餐」也宣告即日起至2025年5月31日全台繽紛換季，嚴選阿拉斯加深海紅鮋魚與澳洲和牛入饌，更結合在地名店食材端出色味誘人的好菜，專案價4,080元起，單點「豪饗套餐」每套只要780 +10%元。更同步於12月至2025年2月推出風味藍蟹，隨一泊二饗清甜上市，加價購兩隻只要129元。以位在台南市區的煙波飯店台南館來說，菜色就有「香煎紅鮋魚干貝奶油龍蝦湯」，是以蝦頭、三點蟹和魚肉及蔬果丁細火慢熬，鋪上煎嫩紅鮋魚、干貝及蛤蜊，鮮香入味；菜單另有滑溜嚼勁的「月見澳洲和牛漢堡奶油培根米型麵」，與在地「陳家蚵捲」合作端出「蚵捲醋漬黃瓜佐酸甜醬」外酥裡嫩、紮實飽滿，還有「太陽城冰品」的「草湖芋仔冰」搭配自製鮮乳優格。一泊二饗專案價4,250元起。