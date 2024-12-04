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以往在入秋後菜價趨於平緩，但是今（2024）年冬天的菜價竟是去年的2倍價，再過1個多月就是農曆春節，價格恐再攀高，令不少民眾大呼吃不下去。農業部長陳駿季表示，菜價偏高主要是因連續侵台颱風影響復耕進度，但農曆春節前就能回復到較穩定的價格。同時會協助農民團體釋出高麗菜等平價蔬菜，水果會供應多元水果替代。立法院經濟委員會今（4）日審查農業部及所屬單位預算，陳駿季會前接受媒體聯訪表示，今年有3個颱風接力襲台，尤其康芮、山陀兒颱風重創主要蔬菜產區，而且颱風來得密集，復耕遇上颱風，導致蔬菜供應銜接不上影響產期。根據農業部農糧署官網顯示，近來菜價持續偏高，今天整體蔬菜交易均價落在每公斤59.1元，到貨量僅往常7成左右。昨日為本週開市首日，價格再攀高至61.2元，約是去年同期2倍價格，相當於貴了1倍。陳駿季表示，菜價飆到61元是因為前一天市場休市，承銷人購買意願較強，進而帶動菜價上揚，但今日菜價已略降2元。短期內會儘快協調農民團體釋出高麗菜等平價蔬菜，在超市、賣場通路販售。冬季主要蔬菜如菠菜、萵苣菜等，預計到今年底、明年初菜價逐漸回穩。至於農糧署日前宣布高麗菜紫爆訊息，預計農曆過年前產量會大出，屆時菜價會恢復穩定狀況。水果部分，陳駿季表示，由於大部分水果都是一年一季，今年受到颱風影響產期不斷延後，蜜棗、柑橘類過年應景水果產量較往年少，量少價高是一定的現象，對此，農業部將提供更多元的替代水果上市，提供消費者選擇。