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▲台灣好手左投林昱珉目前效力於美國職棒響尾蛇3A球隊。他的球種包括四縫線速球、伸卡球、卡特球、曲球、滑球和變速球，很善於利用不同球種進行攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲林昱珉被美媒點名新賽季有望站上大聯盟，前途無可限量。（圖／翻攝自DBacks Dispatch推特）

▲中華隊王牌投手林昱珉在12強賽金牌戰主投4局3k無失分，好表現對於明年爭取上大聯盟，得到不少印象分數。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

效力於亞利桑那響尾蛇隊體系的左投林昱珉，在今年年底的亞利桑那秋季聯盟（AFL）和世界12強賽的表現令人印象深刻，逐步展現他登上大聯盟的潛力。2025年被認為是他可能有所突破的一季，原本外界認為他可能需要在3A多磨練一段時日，不過目前看起來似乎有機會提前跳級。林昱珉季末升上3A的Reno Aces後，林昱珉只出賽1場，先發4又2/3局被敲4安打，失1分，投出3次四壞和2次三振。在秋季聯盟的兩次先發中主投6局無失分，僅有一次保送，並送出7次三振。12強賽他作為中華隊王牌投手，對上韓國和日本兩場硬仗掛帥主投，總計8又2/3局的投球，防禦率僅2.08，送出6次三振，帶領中華隊奪冠，好表現也讓他曝光率大增，對於明年挑戰大聯盟很有優勢。林昱珉的球種包括四縫線速球、伸卡球、卡特球、曲球、滑球和變速球。他善於利用不同球種搭配來產生壓制力，雖然不是速球派投手，但四縫線尾勁好，有一顆出色的變速球和曲球，擅長使用配球製造速差，他的投球策略和執行力為他在未來大聯盟先發輪值中奠定基礎。林昱珉自己也曾解釋過，他很依賴四縫線速球和伸卡球，因為球速並非其強項，所以需要透過球種的多樣性和不同球路的軌跡來迷惑打者。他在對上右打者時會多使用自己的四縫線速球，對左打者則更多使用伸卡球，這個策略幫助他能夠有效解決打者。2024年大聯盟數據顯示，左投的四縫線速球對右打和左打的效果相差不大，高階數據WOBA分別為3成35和3成31，但伸卡球在左、右打者之間的效果差異顯著，WOBA分別為3成59和3成15），所以林昱珉對左打多投伸卡球，這樣的策略理論上來說是成立的。林昱珉的2024賽季經歷了一場重大挑戰。4月27日，他在休息區遭遇擊球直擊面部，導致腦震盪以及面部和下顎骨折，因此休養了六周。幸運的是，手術後他迅速進入復健，逐步從輕鬆傳接球恢復到能夠承擔75球的投球量。在6月14日回到小聯盟2A球隊之前，他進行了一次復健先發。復出後的林昱珉在剩下的16場先發（包含3A的1次登板）中，繳出3.54防禦率、71次三振與31次保送，累計81又三分之一局的內容。這些表現雖然因受傷延遲了他的大聯盟進程，但仍能算是成功的一季。之後他更是在12強賽代表中華隊出賽，持續吸收比賽經驗。在10個月前的大聯盟春訓期間，林昱珉的投球就已經受到響尾蛇球迷群體不少的討論，一些人甚至認為他是農場裡最出色的投手。但也有一些人認為他還需要在3A將球速和穩定度在提升，可能最快要到2025年下半年才有機會上MLB。但這次12強賽，他在各方面能看到成長，大聯盟知名記者Jon Morosi也看好他有機會在新賽季升上大聯盟。林昱珉預計會參加2025年的大聯盟春訓，雖然進入開季先發輪值的機率較低，但他已展現出足夠的潛力，很有機會能在大聯盟亮相。他的球技與比賽中展現的智慧，是讓他作為一名投手不凡和傑出之處。林昱珉這一梯的新秀球員被寄予厚望，游擊手Jordan Lawlar和外投Yilber Diaz被認為有極大的機會在2025年登上大聯盟，而兩名內野手Gino Groover 和 Ivan Melendez則分別需要競爭三壘和一壘的位置，但也很有潛力。