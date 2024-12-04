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陸委會主委邱垂正今（4）日受訪時指出，馬英九基金會邀陸生團來台，有涉矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，會依照既有機制行政處分。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑回嗆，「他們沒有停止我們行程啊！代表我們沒有違反（規定）」，更直呼陸委會行政處分真正的理由，跟本是馬龍太受歡迎。邱垂正今天表示，陸生團可能涉及違反陸籍人士來台許可辦法，在陸生團出發前，也有一個書面聲明內容，馬英九基金會可能沒有按照書面內容來遵守，將邀集相關主管機關依照許可辦法還有既有行政程序，加上蒐集相關訊息後加以處理。對此，蕭旭岑稍早造訪清大時受訪回應，邱垂正可能太忙，幕僚沒有跟他報告，「我們完全沒有違反任何條款，因為關於切結第一點，不發表與活動無關政治性言論宣傳，不有矮化我方行為用語，如果有違反就立即停止行程，他們沒有停止我們行程啊！代表我們沒有違反（規定）！」蕭旭岑再度強調，復旦女同學沒有惡意，說的「中國台北」是習慣用語，沒有發表政治言論或是矮化台灣，而且是祝福台灣隊奪世界冠軍，社會大眾都覺得她是帶有有善意的，如果有違反，我們就不會在這裡，「兩岸制度不同，用語就不同，他又沒有主動發表統一言論，台灣是有雅量的，不要跟20歲的女同學計較。」至於邱垂正說的行政處份，蕭旭岑則認為，此話指的應該是禁止馬辦不能再邀請陸團，「很多人跟我說，陸委會行政處分真正的理由，是因為馬龍太熱了，台灣民眾太喜歡馬龍，太受歡迎了」，遺憾陸委會是因為馬龍太受歡迎，這理由不是台灣人民能接受的。話鋒一轉，蕭旭岑更質疑，民進黨團、黨中央都希望戒嚴，昨天韓國宣布戒嚴，民進黨立刻呼應，在民進黨心中，他們是希望戒嚴管制言論、斷絕兩岸交流。蕭旭岑呼籲政府別這樣，這幾天陸生團所到之處，台灣人都展現熱情歡迎，連剛剛抗議的台灣清華大學同學也表現很好，展現台灣民主非常美好的一面，「我所言都是依照兩岸人民關係條例跟憲法，都不希望兩岸走向激化，呼籲邱垂正了解切結書內容，民進黨政客也不要再霸凌陸生。」