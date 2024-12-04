到了年底，音樂串流平台包含KKBOX、Apple Music都推出年度回顧，讓用戶一鍵知道哪些歌是自己一聽再聽的歌曲。有趣的是，不少人是同一帳號和長輩一起共用，自然喜好歌單也就會一起計算，在年度回顧就會出現有趣的排名。有網友查看年度回顧發現自己Top3是江蕙、SUPER JUNIOR和翁立友，網友自嘲「今年又是輸給爸爸的一年」相當有趣，而該文引發28萬人超有感。
Threads 上有網友發文表示，每年KKBOX的年度回顧一上線就會迫不及待打開，今年看到榜單後笑回「又是輸給我爸的一年」，原來原Po是追星女，一整年反覆聽SUPER JUNIOR還是敵不過熱愛江蕙的爸爸，該文引發了28萬網友共鳴，有人笑說「二姐還是很厲害」、「爸爸對二姐的愛更熱烈」，「SJ大概一輩子也沒想過會跟二姊和only you排在同一個榜單」，衝突又溫馨的榜單讓網友直言原來是「爸榜啊」。
同樣有人也是將帳號借給爸媽，結果今年最愛歌曲「大悲咒」直奔榜首。還有聽團仔歌單不敵媽媽的睡眠歌單，助眠相關歌曲聆聽分鐘突破1.3萬分鐘，直接碾壓不到2000分鐘數的樂團，網友直接放棄奮戰說「再怎麼聽都刷不過睡覺歌單」，另有人歌單則是被小孩重擊，讓范曉萱的「豆豆龍」登上榜首，或是哄寶寶的羊水聲加噓噓聲的熱曲湧入排行榜內。
該貼文引發了KKBOX小編注意，回文表示，願意為原Po和爸爸提案做二姐江蕙超粉計劃，同時還慎重回應「奉勸各位追星孝男孝女，辦個家庭方案吧！守護年回，人人有責。」有內行的網友就建議「辦家庭方案，各自管理自己的帳號不打擾，6人帳號真的平均很便宜。」確實近期KKBOX正在舉辦週年慶，6個人的各自帳號不受干擾，且年繳方案，一天平均不到一塊錢。雖然和爸媽一起共享音樂也是一件幸褔的事情，但如果不想自己的歌單變成長輩、小孩的形狀，家庭方案真的會是不錯的選擇。
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同樣有人也是將帳號借給爸媽，結果今年最愛歌曲「大悲咒」直奔榜首。還有聽團仔歌單不敵媽媽的睡眠歌單，助眠相關歌曲聆聽分鐘突破1.3萬分鐘，直接碾壓不到2000分鐘數的樂團，網友直接放棄奮戰說「再怎麼聽都刷不過睡覺歌單」，另有人歌單則是被小孩重擊，讓范曉萱的「豆豆龍」登上榜首，或是哄寶寶的羊水聲加噓噓聲的熱曲湧入排行榜內。
該貼文引發了KKBOX小編注意，回文表示，願意為原Po和爸爸提案做二姐江蕙超粉計劃，同時還慎重回應「奉勸各位追星孝男孝女，辦個家庭方案吧！守護年回，人人有責。」有內行的網友就建議「辦家庭方案，各自管理自己的帳號不打擾，6人帳號真的平均很便宜。」確實近期KKBOX正在舉辦週年慶，6個人的各自帳號不受干擾，且年繳方案，一天平均不到一塊錢。雖然和爸媽一起共享音樂也是一件幸褔的事情，但如果不想自己的歌單變成長輩、小孩的形狀，家庭方案真的會是不錯的選擇。