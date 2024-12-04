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近期各部會接連爆出職場霸凌風波，交通部表示，交通部與所屬及機關接獲18起疑似案例，10案涉及主管對部屬不當行為，目前已確認職場霸凌成立2案，處置作為包含調整被申訴人職務、依規定進行懲處等。交通部表示，針對近期本部及所屬機關接獲共計18起疑似職場霸凌案件，各機關已迅速邀集外聘專家學者成立調查小組進行調查，其中有10案涉及主管對部屬的不當行為，8案為同仁間的職場不當行為，經各機關進行全面、深入的調查，目前確認職場霸凌成立2案、不成立4案、完成初步調查3案、刻正調查中8案及撤案1案。交通部進一步說明，經調查有職場霸凌或管理不當之情形，目前進行處置作為包含調整被申訴人職務、依規定進行懲處及導入員工協助方案協助申訴人等方式。交通部長陳世凱於11月部務會議中已明確指出，關心每一位員工的身心健康及職場安全，始終是我們的首要任務，也指示人事處列管掌握所有疑似職場霸凌案件的處理進度，確保每一宗案件都能得到公正、迅速的處理。為營造友善職場環境，避免再發生職場霸凌事件，交通部指出，已會同所屬機關全面檢討修正現行職場霸凌防治及調查相關規定，包含縮短調查時程、明定檢討責任、提供同仁員工協助方案資源等，完善霸凌申訴處理及協助機制，務必接住每位需要協助的夥伴。另交通部提到，持續加強規劃辦理職場霸凌防治相關訓練，提升各級主管及同仁對職場霸凌的正確認知；此外，交通部員工協助方案推動小組及工作圈都有各單位推派同仁擔任代表，後續將透過前開各項機制，精進營造友善職場之各項措施，打造讓員工能夠安全且安心工作的環境。