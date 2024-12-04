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▲楊謹華在《隱娘》飾演「凝碧夫人」，是神秘組織的幕後主使者。（圖／取自花生小花生微博）

演員楊謹華今年才在金鐘獎首次獲得最佳女配角獎，接著由她主演的華語影集《影后》也在國內掀起一陣風潮，播出至今都還在Netflix「本日台灣前10名」內。而楊謹華2年前接演的陸劇《隱娘》也傳出即將播出的好消息，雖然最後砍了10集才過審，中國網友也憂心表示「刪了10集，劇情能連貫嗎？」《隱娘》由香港導演戚其義擔任，秦嵐主演，故事背景設定在唐朝安史之亂後，描述神秘組織「白玉京」訓練出一批名為「隱娘」的女刺客，為守護百姓而戰。秦嵐在劇中飾演女殺手，而楊謹華則是飾演「凝碧夫人」，是「白玉京」的幕後主使者。根據中國娛樂部落客所傳出的消息，《隱娘》原本有36集，但現在確定會播出的集數只剩下26集，已經過審核，即將獲得中國播出許可證，而根據陸劇審查流程，只要過審查且確定集數，距離播出的日子就不遠了。《隱娘》直接被刪除10集，讓不少中國網友感嘆「刪掉那麼多集數，劇情能連貫嗎」、「刪了10集心好痛！香港導演就是喜歡拍禁忌戀，但就是過不了審」。不過也有網友公開當時招商圖，顯示《隱娘》原定是拍24集，一集60分鐘，「不管如何，能看到就好」。